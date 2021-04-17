У Третьяка наибольший доход в Госдуме среди бывших спортсменов — 22,5 млн рублей
Государственная Дума опубликовала на официальном сайте сведения о задекларированных доходах депутатов за 2020 год.
Согласно отчёту наибольший доход среди бывших спортсменов получил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк — 22,5 млн рублей.
В топ-3 также вошли экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев (20,6 млн) и победитель чемпионата мира по биатлону Антон Шипулин (16,4 млн).
Далее идут бывший капитан сборной СССР по хоккею и обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов (11,3 млн), бывший тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев (7,4 млн), трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина (6,9 млн) и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова (6,4 млн).
Третьяк — о законопроекте об агентах: хоккеисты становятся жертвами обмана
Рекомендуем вам
- 17 апреля 2021
-
14:17
-
13:57
-
13:39
-
13:21
-
12:41
-
12:19
-
12:15
-
12:13
-
12:09
-
12:01
-
11:58
-
11:45
-
11:40
-
11:15
-
10:58
-
10:33
-
10:23
-
09:47
-
09:34
-
09:18
-
08:41
-
07:30
-
05:29
-
04:35
-
03:30
-
00:02
- 16 апреля 2021
-
23:25
-
22:46
-
22:35
-
22:12
-
21:49
-
21:45
-
21:41
-
21:32
-
21:21
Партнерский контент
Рекомендуем вам