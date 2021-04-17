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У Третьяка наибольший доход в Госдуме среди бывших спортсменов — 22,5 млн рублей

У Третьяка наибольший доход в Госдуме среди бывших спортсменов — 22,5 млн рублей
Хоккей / КХЛ 0

Государственная Дума опубликовала на официальном сайте сведения о задекларированных доходах депутатов за 2020 год.

Согласно отчёту наибольший доход среди бывших спортсменов получил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк — 22,5 млн рублей.

В топ-3 также вошли экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев (20,6 млн) и победитель чемпионата мира по биатлону Антон Шипулин (16,4 млн).

Далее идут бывший капитан сборной СССР по хоккею и обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов (11,3 млн), бывший тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев (7,4 млн), трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина (6,9 млн) и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова (6,4 млн).

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