«Эдмонтон» подписал контракт с 14-м номером драфта-2020. У него 35 очков в 22 матчах
«Эдмонтон Ойлерз» объявил о подписании трёхлетнего контракта новичка с нападающим Диланом Холлоуэем, сообщается на официальной странице клуба в «Твиттере».
19-летний канадец был выбран «Эдмонтоном» под общим 14-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги в 2020 году.
В текущем сезоне Холлоуэй выступал в NCAA за университет Висконсина и принял участие в 22 матчах, в которых забросил 11 шайб и отдал 24 результативные передачи.
Также нападающий сыграл на МЧМ-2021 за сборную Канады, набрав 2 (1+1) очка в шести встречах турнира.
Напомним, в последний день дедлайна, 12 апреля, стало известно, что российский защитник Дмитрий Куликов продолжит карьеру в «Эдмонтон Ойлерз». Его обменяли на условный выбор в четвёртом раунде драфта НХЛ 2022 года.
«Нью-Джерси» объявил о переходе Куликова в «Эдмонтон»
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