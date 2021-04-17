Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон оформил ассистентский покер за два периода

17 апреля «Филадельфия Флайерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз» на «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии. Защитник «Кэпиталз» Джон Карлсон отдал четыре результативные передачи. После второго периода «Вашингтон» ведёт в счёте – 4:2.



На четвёртой минуте «Вашингтон», играя в большинстве, провёл позиционную атаку. Евгений Кузнецов отдал передачу в центр Джону Карлсону, который направил шайбу к Овечкину, располагавшемуся на левом пятаке. Российский форвард броском в касание открыл счёт в матче.



За секунду до конца первого периода Клод Жиру и Джоэль Фараби ассистировали Ивану Проворову, который получил шайбу у синей линии и сходу бросил – 1:1.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

На 33-й секунде второго периода, после передач Джона Карлсона и Александра Овечкина, Дмитрий Орлов мощным броском с левого пятака снова вывел вперёд «Кэпиталз».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

На 26-й минуте Джеймс ван Римсдайк снова сделал счёт равным, а менее чем через минуту Овечкин оформил дубль, играя в большинстве, причём ассистировали ему те же партнёры, которые помогли забросить ему первую шайбу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

На 36-й минуте Евгению Кузнецову ассистировали Том Уилсон и Джон Карлсон. Россиянин получил шайбу перед воротами соперника и реализовал импровизированный буллит – 4:2.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».