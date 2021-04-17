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«Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси», Бучневич оформил хет-трик в день рождения

«Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси», Бучневич оформил хет-трик в день рождения
Хоккей / НХЛ 0
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17 апреля «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз» на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Встреча завершилась победой «Рейнджерс» со счётом 6:3 (3:0, 1:1, 2:2). Российский нападающий Павел Бучневич стал первым игроком в истории хозяев, оформившим хет-трик в день рождения.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2021, суббота. 19:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Бучневич (Зибанеджад, Панарин) – 07:26' (5x5)   2:0 Строум (Зибанеджад, Панарин) – 10:25' (5x3)   3:0 Бучневич (Миллер, Блэквелл) – 11:48' (5x4)   4:0 Панарин (Строум, Линдгрен) – 20:32' (5x5)   4:1 Маклауд (Бастиан, Суббэн) – 32:37' (5x5)   4:2 Суббэн (Хьюз, Шарангович) – 45:34' (4x4)   4:3 Шарангович (Хьюз) – 46:38' (5x5)   5:3 Бучневич (Зибанеджад, Панарин) – 58:39' (en)   6:3 Крайдер (Строум, Линдгрен) – 59:38' (en)

На восьмой минуте Бучневич броском в пустые ворота отличился после передач Артемия Панарина и Мики Зибанеджада, на 11-й Райан Строум забросил с острого угла после передачи Зибанеджада и Панарина, а на 12-й минуте, при игре в большинстве, Бучневич подобрал шайбу на правом пятаке, сместился в центр и бросил точно в верхний угол.

На 21-й Артемий Панарин получил шайбу на правом фланге, вошёл в зону и мощно бросил – 4:0, на 33-й Майкл Маклауд отыграл одну шайбу гостей, на 46-й Пи Кей Суббэн забросил вторую шайбу «Дэвилз», а на 47-й Егор Шарангович сократил отставание до одной шайбы. В концовке матча «Нью-Йорк» дважды забросил в пустые ворота. Сначала хет-трик оформил Бучневич, затем забросил Крис Крайдер.

Фееричный матч Бучневича в НХЛ! Вошёл в историю, сделав хет-трик в день рождения!
Артемий Панарин набрал четыре очка в матче, а Игорь Шестёркин побил рекорд «Рейнджерс», установленный в сезоне-1939/1940.
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