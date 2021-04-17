«Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси», Бучневич оформил хет-трик в день рождения

17 апреля «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз» на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Встреча завершилась победой «Рейнджерс» со счётом 6:3 (3:0, 1:1, 2:2). Российский нападающий Павел Бучневич стал первым игроком в истории хозяев, оформившим хет-трик в день рождения.
На восьмой минуте Бучневич броском в пустые ворота отличился после передач Артемия Панарина и Мики Зибанеджада, на 11-й Райан Строум забросил с острого угла после передачи Зибанеджада и Панарина, а на 12-й минуте, при игре в большинстве, Бучневич подобрал шайбу на правом пятаке, сместился в центр и бросил точно в верхний угол.
На 21-й Артемий Панарин получил шайбу на правом фланге, вошёл в зону и мощно бросил – 4:0, на 33-й Майкл Маклауд отыграл одну шайбу гостей, на 46-й Пи Кей Суббэн забросил вторую шайбу «Дэвилз», а на 47-й Егор Шарангович сократил отставание до одной шайбы. В концовке матча «Нью-Йорк» дважды забросил в пустые ворота. Сначала хет-трик оформил Бучневич, затем забросил Крис Крайдер.
- 17 апреля 2021
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