«Вашингтон» обыграл «Филадельфию», Овечкин оформил дубль и почти догнал Дионна

17 апреля «Филадельфия Флайерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз» на «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии. Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3.

На четвёртой минуте «Вашингтон», играя в большинстве, провёл позиционную атаку. Евгений Кузнецов отдал передачу в центр Джону Карлсону, который направил шайбу к Овечкину, располагавшемуся на левом пятаке. Российский форвард броском в касание открыл счёт в матче.



За секунду до конца первого периода Клод Жиру и Джоэль Фараби ассистировали Ивану Проворову, который получил шайбу у синей линии и сходу бросил – 1:1.



На 33-й секунде второго периода, после передач Джона Карлсона и Александра Овечкина, Дмитрий Орлов мощным броском с левого пятака снова вывел вперёд «Кэпиталз», на 26-й минуте Джеймс ван Римсдайк снова сделал счёт равным, а менее чем через минуту Овечкин оформил дубль, играя в большинстве, причём ассистировали ему те же партнёры, которые помогли забросить ему первую шайбу. На 36-й минуте Евгению Кузнецову ассистировали Том Уилсон и Джон Карлсон. Россиянин получил шайбу перед воротами соперника и реализовал импровизированный буллит – 4:2.



На 48-й минуте «Флайерз» отыграли одну шайбу – отличился Уэйд Эллисон, а на 50-й забросил Конор Шири, вновь увеличив преимущество гостей. Ещё одну шайбу забросил Энтони Манта в пустые ворота.