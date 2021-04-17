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«Вашингтон» обыграл «Филадельфию», Овечкин оформил дубль и почти догнал Дионна

«Вашингтон» обыграл «Филадельфию», Овечкин оформил дубль и почти догнал Дионна
Хоккей / НХЛ 0
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17 апреля «Филадельфия Флайерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз» на «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии. Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2021, суббота. 19:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Кузнецов) – 03:38' (5x4)   1:1 Проворов (Жиру, Фараби) – 19:59' (5x5)   1:2 Орлов (Карлсон, Овечкин) – 20:33' (5x5)   2:2 ван Римсдайк (Обе-Кюбель) – 25:28' (5x5)   2:3 Овечкин (Карлсон, Кузнецов) – 26:15' (5x4)   2:4 Кузнецов (Уилсон, Карлсон) – 35:02' (5x5)   3:4 Эллисон (Хейз, Жиру) – 47:02' (5x4)   3:5 Шири (Шульц, Эллер) – 49:15' (5x5)   3:6 Манта – 58:48' (en)

На четвёртой минуте «Вашингтон», играя в большинстве, провёл позиционную атаку. Евгений Кузнецов отдал передачу в центр Джону Карлсону, который направил шайбу к Овечкину, располагавшемуся на левом пятаке. Российский форвард броском в касание открыл счёт в матче.

За секунду до конца первого периода Клод Жиру и Джоэль Фараби ассистировали Ивану Проворову, который получил шайбу у синей линии и сходу бросил – 1:1.

На 33-й секунде второго периода, после передач Джона Карлсона и Александра Овечкина, Дмитрий Орлов мощным броском с левого пятака снова вывел вперёд «Кэпиталз», на 26-й минуте Джеймс ван Римсдайк снова сделал счёт равным, а менее чем через минуту Овечкин оформил дубль, играя в большинстве, причём ассистировали ему те же партнёры, которые помогли забросить ему первую шайбу. На 36-й минуте Евгению Кузнецову ассистировали Том Уилсон и Джон Карлсон. Россиянин получил шайбу перед воротами соперника и реализовал импровизированный буллит – 4:2.

На 48-й минуте «Флайерз» отыграли одну шайбу – отличился Уэйд Эллисон, а на 50-й забросил Конор Шири, вновь увеличив преимущество гостей. Ещё одну шайбу забросил Энтони Манта в пустые ворота.

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