Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Панарин оформил 300 результативных передач в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин набрал четыре очка в победной встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз». Россиянин оформил ассистентский хет-трик и забросил одну шайбу.



Форвард выступает в НХЛ с сезона-2015/2016. За это время россиянин играл за «Чикаго Блэкхоукс», «Коламбус Блю Джекетс» и «Нью-Йорк Рейнджерс».



Напомним, что «Рейнджерс» обыграл «Нью-Джерси» со счётом 6:3. Кстати, в составе хозяев хет-трик оформил Павел Бучневич, а голкипер Игорь Шестёркин установил клубное достижение по продолжительности сухой серии в играх с одним соперником.



В текущем сезоне НХЛ «Рейнджерс» с 50 очками занимают пятое место в таблице Восточного дивизиона. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.

Фееричный матч Бучневича в НХЛ! Вошёл в историю, сделав хет-трик в день рождения! Артемий Панарин набрал четыре очка в матче, а Игорь Шестёркин побил рекорд «Рейнджерс», установленный в сезоне-1939/1940.