Артемий Панарин стал первым россиянином, набравшим 50 очков в текущем сезоне НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин набрал четыре очка во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз»: сделал ассистентский хет-трик и забросил одну шайбу.
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Форвард выступает в НХЛ с сезона-2015/2016. За это время россиянин играл за «Чикаго Блэкхоукс», «Коламбус Блю Джекетс» и «Нью-Йорк Рейнджерс».
Напомним, что «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси» со счётом 6:3. Кстати, в составе хозяев хет-трик оформил Павел Бучневич, а голкипер Игорь Шестёркин установил клубное достижение по продолжительности сухой серии в играх с одним соперником.
После 44 матчей «Нью-Йорк Рейнджерс» с 50 очками занимает пятое место в таблице Восточного дивизиона. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.
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