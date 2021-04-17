«Нью-Йорк Рейнджерс» повторил рекорд 19-летней давности

«Нью-Йорк Рейнджерс» повторил рекорд 2002 года, когда в двух матчах подряд забросил по три шайбы в первом периоде. Тогда соперниками были «Нью-Йорк Айлендерс» и «Бостон», а сейчас – дважды «Нью-Джерси Дэвилз», сообщает «твиттер» NYR Stars.

17 апреля «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз» на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Встреча завершилась победой «Рейнджерс» со счётом 6:3 (3:0, 1:1, 2:2).



На восьмой минуте Павел Бучневич броском в пустые ворота отличился после передач Артемия Панарина и Мики Зибанеджада, на 11-й Райан Строум забросил с острого угла после передачи Зибанеджада и Панарина, а на 12-й минуте, при игре в большинстве, Бучневич подобрал шайбу на правом пятаке, сместился в центр и бросил точно в верхний угол.

Напомним, что голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин в этом матче установил клубный рекорд по длительности сухой серии с одним соперником.