Коннор Макдэвид стал первым игроком, набравшим 70 очков в этом сезоне НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» переиграл «Виннипег Джетс». Матч завершился со счётом 3:0 в пользу команды Дэйва Типпетта.
Капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами, благодаря чему стал первым игроком, набравшим 70 очков в этом сезоне НХЛ. В активе канадского форварда стало 71 (23+48) очко в 43 матчах регулярки НХЛ. Коннор лидирует в гонке бомбардиров НХЛ, опережая на восемь баллов своего одноклубника Леона Драйзайтля, на счету которого 63 (22+41) очка в 43 встречах.
Третье место в рейтинге занимает нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн с 56 (15+41) очками в 45 матчах. Лучший из россиян — форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин — делит 9/11-е места, имея на своём счету 50 (16+34) очков в 33 матчах.
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