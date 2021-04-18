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Овечкин признан 3-й звездой дня в НХЛ, Бучневич — 2-й

Овечкин признан 3-й звездой дня в НХЛ, Бучневич — 2-й
Хоккей / НХЛ 0

НХЛ на официальном сайте подвела итоги игрового дня.

Третьей звездой признан форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Филадельфией Флайерз» (6:3). Второй гол стал для него 730-м в лиге. Таким образом, он сократил отставание от Марселя Дионна в списке лучших снайперов НХЛ. Овечкину осталось забросить одну шайбу, чтобы сравняться с Дионном, занимающим пятую позицию в списке лучших снайперов в истории лиги.

Вторая звезда — нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич, отметивший свое 26-летие первым в лиге хет-триком в ворота «Нью-Джерси Дэвилз» (6:3).

Первой звездой дня стал форвард «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло, повторивший рекорд Горди Хоу по сыгранным матчам в регулярных чемпионатах НХЛ (1767).

У Овечкина 730 голов в НХЛ! Сделал дубль пушечными бросками и готов обойти легенду
Офис Александра не прекращает работу – до Марселя Дионна и звания пятого снайпера в истории осталась одна шайба.
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