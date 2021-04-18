Sportsnet: Капризов — голевая машина! Обладатель «Колдер Трофи» уже известен?

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Канадский спортивный канал Sportsnet прокомментировал игру нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (5:2).

Канал на официальной странице в «Твиттере» выложил видео гола российского форварда.

«Капризов — голевая машина! Обладатель «Колдер Трофи» уже известен?» — говорится в посте.

Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте компании Sportsnet. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.

Напомним, в матче с «Шаркс» Капризов забросил 17-ю шайбу в сезоне.

В активе россиянина стало 36 (17+19) очков в 43 матчах регулярки, что является повторением рекорда новичков «Миннесоты» по очкам в дебютном сезоне НХЛ. Форвард повторил достижение Мариана Габорика, установленное 20 лет назад. В сезоне-2000/2001 словацкий нападающий набрал 36 (18+18) очков, приняв участие в 71 встрече. До конца регулярки «дикарям» осталось сыграть 13 матчей.