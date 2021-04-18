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Главный тренер «Рейнджерс» Куинн прокомментировал хет-трик Бучневича

Главный тренер «Рейнджерс» Куинн прокомментировал хет-трик Бучневича
Хоккей / НХЛ 0
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал выступление российского нападающего «рейнджеров» Павла Бучневича, оформившего хет-трик в свой день рождения в матче с «Нью-Джерси Дэвилз».

«Я за него очень рад. Это отличный парень, который много работает и имеет огромное значение для команды», — приводит слова Куинна официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, 17 апреля «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз» на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Встреча завершилась победой «Рейнджерс» со счётом 6:3 (3:0, 1:1, 2:2).

На 8-й минуте Бучневич броском в пустые ворота отличился после передач Артемия Панарина и Мики Зибанеджада. На 12-й минуте при игре в большинстве российский форвард подобрал шайбу на правом фланге, сместился в центр и бросил точно в верхний угол. На 59-й минуте Бучневич забросил шайбу в пустые ворота.

«Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси», Бучневич оформил хет-трик в день рождения
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