Нападающий «Сан-Хосе» Патрик Марло поделился эмоциями от повторения достижения Горди Хоу

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло прокомментировал 1767-й матч в карьере. Им стала встреча с «Миннесотой Уайлд» (2:5). Форвард сравнялся с Горди Хоу и разделил с ним первое месте в истории НХЛ.



«Вне зависимости от достижений хочется, чтобы всё было хорошо, чтобы твоя команда побеждала. Было бы здорово сегодня добиться результата и хорошо себя чувствовать. Хотя временами мы показывали неплохой хоккей, но делать это надо на протяжении всех 60 минут… Конечно, было невероятно приятно, что меня поздравили не только партнёры, но и соперники, и болельщики другой команды. Я благодарен им всем за поддержку», — приводит слова Марло официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» дома обыграла «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 5:2.