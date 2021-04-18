Нападающий «Сан-Хосе» Патрик Марло поделился эмоциями от повторения достижения Горди Хоу

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло прокомментировал 1767-й матч в карьере. Им стала встреча с «Миннесотой Уайлд» (2:5). Форвард сравнялся с Горди Хоу и разделил с ним первое месте в истории НХЛ.
«Вне зависимости от достижений хочется, чтобы всё было хорошо, чтобы твоя команда побеждала. Было бы здорово сегодня добиться результата и хорошо себя чувствовать. Хотя временами мы показывали неплохой хоккей, но делать это надо на протяжении всех 60 минут… Конечно, было невероятно приятно, что меня поздравили не только партнёры, но и соперники, и болельщики другой команды. Я благодарен им всем за поддержку», — приводит слова Марло официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» дома обыграла «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 5:2.
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