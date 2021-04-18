«Давай мясо!» «Авангард» представил превью финала с ЦСКА в стиле сна Хартли с кошмарами

Сегодня, 18 апреля, в столице Российской Федерации на стадионе «ЦСКА-Арена» состоится первый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги между московским ЦСКА и омским «Авангардом». Начало — в 18:00 мск.
В преддверии первого матча «ястребы» представили превью финальной серии с названием «Это не сон».
В видео главный тренер «Авангарда» Боб Хартли видит кошмарный сон с отрывками матчей с «Ак Барсом» в красно-чёрных тонах. Звучит искажённый голос.
Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале «Авангарда».
В финале Восточной конференции «Авангард» переиграл «Ак Барс», выиграв серию в семи матчах — 4-3. В финальной серии Западной конференции ЦСКА оказался сильнее СКА — 4-2.
Напомним, в первые в истории КХЛ два раза подряд в финале сыграют одни и те же команды. Напомним, они играли друг с другом в финале сезона-2018/2019, когда армейцы впервые в истории стали обладателями Кубка Гагарина. Сезон-2019/2020 КХЛ не был завершён из-за пандемии коронавируса.
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