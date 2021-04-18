Вратарь «Айлендерс» Сорокин поддержал ЦСКА перед стартом финальной серии с «Авангардом»

Бывший голкипер ЦСКА Илья Сорокин, который сейчас выступает в НХЛ за «Нью-Йорк Айлендерс», пожелал московскому клубу удачи в финальной серии Кубка Гагарина с «Авангардом».



«Парни, настал тот момент, ради которого вы работали весь год. Хочу вам пожелать удачи и победы. Вперёд, ЦСКА», — записал Сорокин видеообращение.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ЦСКА.

Сегодня, 18 апреля, в столице Российской Федерации на стадионе «ЦСКА-Арена» состоится первый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги между московским ЦСКА и омским «Авангардом». Начало — в 18:00 мск.



В финале Восточной конференции «Авангард» победил «Ак Барс», выиграв серию в семи матчах — 4-3.



В финальной серии Западной конференции ЦСКА оказался сильнее СКА — 4-2.