Вратарь «Айлендерс» Сорокин поддержал ЦСКА перед стартом финальной серии с «Авангардом»

Бывший голкипер ЦСКА Илья Сорокин, который сейчас выступает в НХЛ за «Нью-Йорк Айлендерс», пожелал московскому клубу удачи в финальной серии Кубка Гагарина с «Авангардом».
«Парни, настал тот момент, ради которого вы работали весь год. Хочу вам пожелать удачи и победы. Вперёд, ЦСКА», — записал Сорокин видеообращение.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ЦСКА.
Сегодня, 18 апреля, в столице Российской Федерации на стадионе «ЦСКА-Арена» состоится первый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги между московским ЦСКА и омским «Авангардом». Начало — в 18:00 мск.
В финале Восточной конференции «Авангард» победил «Ак Барс», выиграв серию в семи матчах — 4-3.
В финальной серии Западной конференции ЦСКА оказался сильнее СКА — 4-2.
- 18 апреля 2021
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