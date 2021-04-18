Плющев: ЦСКА думал, что «Авангард» будет сам себе забивать? Полкоманды стояло

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился впечталениями от первого матча финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Авангардом» (1:4).
«Хартли сыграл той тактикой, которой и должен — «Авангард» сыграл вторым номером. Они поймали ЦСКА на нескольких контратаках. Но ЦСКА сегодня было вообще не узнать, я не понял, во что они играли. После серии с «Ак Барсом» «Авангарду» было тяжело играть первым номером, но против армейцев у омичей просто выросли крылья. Хартли правильно и грамотно выстроил игру.
Я не ожидал, что ЦСКА будет играть так аморфно, я не видел куража, огня. Они думали, что «Авангард» сам себе будет забивать? Так не бывает. Сегодня армейцы были не в своей тарелке. Возможно, сказался долгий перерыв между играми. Когда одна команда в игровом тонусе, а ты отдыхаешь, и много — так и бывает.
ЦСКА нужно прибавлять во всём: в желании, тактике, технике, кураже, уверенности в себе. Такое ощущение, что полкоманды стояло», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 18 апреля 2021
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