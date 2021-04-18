Форвард «Авангарда» Толчинский вышел в единоличные лидеры бомбардирской гонки плей-офф КХЛ

В первом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги омский «Авангард» обыграл московский ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась победой «Авангарда» со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).



В составе омичей двумя набранными очками отметился Сергей Толчинский, отдавший две результативные передачи. Таким образом, Толчинский стал единоличным лидером гонки бомбардиров плей-офф Континентальной хоккейной лиги. На его счету 18 (5+13) очков.



Второе место в списке бомбардиров занимает нападающий московского ЦСКА Константин Окулов, на счету которого 16 (5+11) очков в плей-офф.



«Авангард» повёл в серии со счётом 1-0. Второй матч финала состоится 20 апреля в Москве.

Шедевр «ястребов» в большинстве добил ЦСКА! «Авангард» начал финал КХЛ с уверенной победы Омск выдержал стартовый натиск армейцев, а затем не оставил им ни шанса на успех.