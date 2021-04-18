Форвард «Авангарда» Толчинский вышел в единоличные лидеры бомбардирской гонки плей-офф КХЛ
В первом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги омский «Авангард» обыграл московский ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась победой «Авангарда» со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).
В составе омичей двумя набранными очками отметился Сергей Толчинский, отдавший две результативные передачи. Таким образом, Толчинский стал единоличным лидером гонки бомбардиров плей-офф Континентальной хоккейной лиги. На его счету 18 (5+13) очков.
Второе место в списке бомбардиров занимает нападающий московского ЦСКА Константин Окулов, на счету которого 16 (5+11) очков в плей-офф.
«Авангард» повёл в серии со счётом 1-0. Второй матч финала состоится 20 апреля в Москве.
Шедевр «ястребов» в большинстве добил ЦСКА! «Авангард» начал финал КХЛ с уверенной победы
Омск выдержал стартовый натиск армейцев, а затем не оставил им ни шанса на успех.
Рекомендуем вам
- 18 апреля 2021
-
22:10
-
22:05
-
22:00
-
21:28
-
21:05
-
20:57
-
20:55
-
20:49
-
20:39
-
20:26
-
20:10
-
20:07
-
19:49
-
19:31
-
18:49
-
18:38
-
18:10
-
17:05
-
16:50
-
16:21
-
16:15
-
15:55
-
15:30
-
15:00
-
14:43
-
14:25
-
13:57
-
13:31
-
13:11
-
12:47
-
12:28
-
12:13
-
11:58
-
11:40
-
11:17
Партнерский контент
Рекомендуем вам