Панарин обогнал Ковальчука по набранным очкам за 6 сезонов в НХЛ
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вышел на четвёртое место по набранным очкам среди россиян за первые шесть сезонов в НХЛ. Об этом сообщает Stats Centre 19 апреля.
Панарин за первые шесть сезонов в лиге набрал 466 очков и обогнал Илью Ковальчука, занимавшего до этого четвёртое место с 465 очками.
Лидером по этому показателю является форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (614 очков), на втором месте бывший форвард «Детройта» Сергей Фёдоров (529 очков), на третьем — нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин (527 очков).
В нынешнем сезоне НХЛ Панарин провёл 34 матча и набрал 52 (16+36) очка.
Ранее стало известно, что Панарин опередил Валерия Каменского по результативным передачам в НХЛ.
Артемий Панарин опередил Валерия Каменского по результативным передачам в НХЛ
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