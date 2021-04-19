Крейчи — о 4 победах подряд: «Бостон» обрёл итоговые очертания. Мы верим в нашу систему

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Крейчи прокомментировал итоги матча с «Вашингтон Кэпиталз» (6:3). Победа стала для «мишек» четвёртой подряд.



«Четыре матча — четыре победы, так что да — игра у нас идёт. Накануне дедлайна всегда тяжело. Но сейчас команда обрела итоговые очертания, и мы просто играем в хоккей.



Мы просто выходим на лёд, верим в систему и играем», — приводит слова нападающего официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3. Давид Крейчи оформил дубль.