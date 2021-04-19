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Георгиев — о повреждении с «Дэвилз»: почувствовал боль в левом колене и не мог его сгибать

Георгиев — о повреждении с «Дэвилз»: почувствовал боль в левом колене и не мог его сгибать
Хоккей / НХЛ 0

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев рассказал о том, почему покинул лёд в конце первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:3).

«Я почувствовал боль в левой коленной чашечке и не мог сгибать колено или опираться на ногу. Но врач быстро меня починил, так что я смог продолжить матч», — приводит слова Георгиева официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, на 18-й минуте при счёте 2:0 вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин сменил Александра Георгиева. После первого перерыва в воротах снова играл Георгиев.

«Нью-Йорк» в итоге одержал победу со счётом 5:3. После этого матча «Рейнджерс» с 52 очками занимают пятое место в Восточном дивизионе, «Нью-Джерси» с 34 очками — на седьмой строчке.

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