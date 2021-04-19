Рижское «Динамо» продлило контракты с рядом игроков

Рижское «Динамо» подписало новые соглашения с рядом игроков, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».
Среди тех, кто продлил контракт с латвийским клубом, находятся защитники Кристапс Зиле и Кристапс Сотниекс, а также нападающие Николай Елисеев и Даниелс Берзиньш.
23-летний Зиле в нынешнем сезоне сыграл 44 матча, набрав 7 (2+5) очков при показателе полезности "-9" и 36 минутах штрафного времени.
34-летний Сотниекс принял участие в 26 встречах регулярки, отдав четыре результативные передачи при коэффициенте полезности "-12" и четырёх минутах штрафа.
26-летний Елисеев отыграл 15 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу при показателе полезности "+2".
На счету 22-летнего Берзиньша 45 матчей, 4 (2+2) очка и коэффициент полезности "-6".
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