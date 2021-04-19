Никита Дыняк может перейти из «Ак Барса» в «Нефтехимик»

Нападающий казанского «Ак Барса» Никита Дыняк может перейти в нижнекамский «Нефтехимик», сообщает «БИЗНЕС Online».

У хоккеиста действующий двусторонний контракт с «Ак Барсом» до 30 апреля 2022 года.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Дыняк провёл за «Ак Барс» 31 матч в регулярном чемпионате и набрал семь очков за результативность: забросил одну шайбу и отдал шесть передач. В плей-офф форвард провёл две игры.

Также нападающий выступал за фарм-клуб «Ак Барса» – «Барс» в Высшей хоккейной лиге. В 10 матчах регулярного сезона Дыняк набрал 13 очков (6+7), в плей-офф у форварда четыре очка в шести играх (2+2).

Напомним, что Никита Дыняк перешёл в «Ак Барс» в 2019 году из петербургского «Динамо» в обмен на форварда Даниила Лапина.