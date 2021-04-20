Бобровский: победа в матче с бывшей командой — особенное чувство

Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский подвёл итог матча НХЛ против своего бывшего клуба — «Коламбус Блю Джекетс» (4:2).



«Это была хорошая игра. Иногда бывает нелегко играть, когда сопернику нечего терять. Я думаю, что парни были сильны и играли хорошо как в нападении, так и в защите, когда это было необходимо. Мы заработали два очка и продолжаем бороться за первое место в нашем дивизионе.



Всегда здорово побеждать, тем более когда играешь против бывшей команды, это может быть особенное чувство. Это доставляет немного больше удовольствия. Вы знаете, я рад, что у меня такие цифры против «Коламбуса», но, с другой стороны, важна каждая игра», — приводит слова Бобровского сайт «Флориды Пантерз».

33 сейва Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Коламбус», у Гусева «-1»