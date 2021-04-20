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Марло: в детстве я собирал карточки, следил за статистикой. Горди был первым в этом списке

Марло: в детстве я собирал карточки, следил за статистикой. Горди был первым в этом списке
Хоккей / НХЛ 0
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Канадский нападающий Патрик Марло рассказал об эмоциях после того, как установил новый рекорд по количеству матчей в НХЛ.

«Я благодарен всем за огромную поддержку. Всем тем, кто был рядом по ходу карьеры. И особенно тем, кто находится рядом сегодня. Даже не знаю, как я смогу всех отблагодарить. Ребята подготовили видео для меня, это было очень необычно. Спасибо «Вегасу», что сегодня здесь смогла присутствовать моя семья. Сегодня просто невероятный день.

В детстве я собирал карточки, следил за статистикой, первым делом за игроками из Саскачевана, которые выросли здесь, попали в НХЛ, потому что я жил там и мечтал попасть в лигу. Горди был первым в этом списке.

Я хорошо себя чувствую, хочу играть, пока есть силы, пока моя семья поддерживает меня, провожает на выезды, встречает дома после поездок. Будем стремиться к тому, чтобы всё это продолжалось как можно дольше», — цитирует Марло официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что Марло стал рекордсменом НХЛ по количеству проведённых матчей. Он обошёл легендарного Горди Хоу, и теперь в его активе 1768 матчей в лиге.

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