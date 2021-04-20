«Нефтехимик» продлил контракты с вратарём Иванниковым и защитником Воробьёвым

Нижнекамский «Нефтехимик» продлил контракты с голкипером Евгением Иванниковым и защитником Кириллом Воробьёвым, сообщает официальный телеграм-канал клуба.
Иванников выступает за «Нефтехимик» первый сезон. В текущем розыгрыше Континентальной хоккейной лиги голкипер провёл 41 игру в регулярном чемпионате и оформил три шат-аута. Ранее голкипер выступал за СКА, «Адмирал», «Ладу», «Спартак» и «Югру».
Воробьёв присоединился к команде из Нижнекамска по ходу сезона: сыграл 37 игр в «регулярке» и забросил три шайбы. Предыдущий клуб защитника – московская «Звезда». Также хоккеист играл за ЦСКА, «Торпедо», «Сибирь», «Рязань», «Сочи» и «Тамбов».
В текущем сезоне КХЛ «Нефтехимик» набрал 40 очков и закончил регулярный чемпионат на 11-м месте Восточной конференции. Напомним, что по итогам «регулярки» по восемь команд из обоих конференций вышли в плей-офф.
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