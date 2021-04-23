«Критика Ковальчука пуста. За ней ничего не стоит». Интервью с Дамиром Шарипзяновым

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал о выходе в финал Восточной конференции, своей игре в этом сезоне КХЛ и работе с агентом Игорем Ларионовым.

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В интервью специально для mastercard.khl.ru защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов высказался о критике в адрес капитана команды Ильи Ковальчука.

«В плей-офф ты выходишь на каждый матч и не знаешь, кто выиграет, хотя мы все верим в победу «Авангарда». Но, в отличие от регулярного чемпионата, в плей-офф ты словно ходишь по лезвию бритвы. И вот мы вышли уже в финал Кубка Гагарина. Что-то новое и очень интересное. Это будоражит кровь. И в каждом матче зашкаливают эмоции – от 1:7 до победы во втором овертайме. Мне это очень нравится. И понимаю, как многого в жизни я до этого не видел, и как многое мне даёт этот плей-офф.

Критика Ковальчука? Если честно, такая критика совершенно пуста, и за ней ничего не стоит. Илья не проваливается в защите. Единственное что, когда Ковальчук играет, то иногда принимает неординарные решения в средней зоне и в атаке. Это делается для того, чтобы обострить игру. Но у защитников нет такого, что мы играем иначе, когда на лёд выходит Ковальчук», — сказал Шарипзянов.

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