«Критика Ковальчука пуста. За ней ничего не стоит». Интервью с Дамиром Шарипзяновым

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал о выходе в финал Восточной конференции, своей игре в этом сезоне КХЛ и работе с агентом Игорем Ларионовым.
В сезоне-2020/2021 Mastercard и КХЛ обновили онлайн-платформу совместной традиции «Бесценная Лига», на которой теперь публикуются экспертные материалы о хоккее. Болельщики могут уже сейчас почитать интересные интервью с известными спортсменами и даже задать вопросы будущим героям рубрики. Авторам самых интересных вопросов подарят бесценные призы от Mastercard.
В интервью специально для mastercard.khl.ru защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов высказался о критике в адрес капитана команды Ильи Ковальчука.
«В плей-офф ты выходишь на каждый матч и не знаешь, кто выиграет, хотя мы все верим в победу «Авангарда». Но, в отличие от регулярного чемпионата, в плей-офф ты словно ходишь по лезвию бритвы. И вот мы вышли уже в финал Кубка Гагарина. Что-то новое и очень интересное. Это будоражит кровь. И в каждом матче зашкаливают эмоции – от 1:7 до победы во втором овертайме. Мне это очень нравится. И понимаю, как многого в жизни я до этого не видел, и как многое мне даёт этот плей-офф.
Критика Ковальчука? Если честно, такая критика совершенно пуста, и за ней ничего не стоит. Илья не проваливается в защите. Единственное что, когда Ковальчук играет, то иногда принимает неординарные решения в средней зоне и в атаке. Это делается для того, чтобы обострить игру. Но у защитников нет такого, что мы играем иначе, когда на лёд выходит Ковальчук», — сказал Шарипзянов.
Читайте полную версию интервью на сайте «Бесценной лиги».
Дамир Шарипзянов
Фото: mastercard.khl.ru
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