ЦСКА — «Авангард»: омичи набрали 24 минуты штрафа, армейцы — шесть

Сегодня, 20 апреля, в столице Российской Федерации на стадионе «ЦСКА-Арена» проходил второй матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги между московским ЦСКА и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Армейцы получили шесть минут штрафа, омичи — 24.
Первыми в матче удалились хозяева на восьмой минуте, а уже на 13-й форвард омичей Егор Чинахов получил 2+10 минут штрафа. На 15-й минуте защитник «Авангарда» Кирилл Семёнов получил малый штраф, как и форвард Корбан Найт за четыре секунды до конца периода.
Во втором игровом отрезке у гостей удалялись Рид Буше и Кирилл Готовец, у хозяев — Иван Телегин.
В третьей двадцатиминутке на скамейку штрафников у ЦСКА отправился Андрей Светлаков, у «Авангарда» — Денис Зернов и Кирилл Семёнов.
Напомним, что после двух матчей счёт в серии равный — 1-1.
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