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Плющев: разделение сборной на два состава на первом этапе позволит лучше подготовиться

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Плющев: разделение сборной на два состава на первом этапе позволит лучше подготовиться
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Заслуженный тренер России Владимир Плющев считает абсолютно правильным ходом решение тренерского штаба сборной о делении игроков на две группы перед играми с командой Беларуси.

«Этот шаг позволит посмотреть большее количество кандидатов, хотя все прекрасно понимают, что изменений и дополнений в составе будет ещё немало. С белорусами мы увидим многих дебютантов, многие из них могут побороться за место в сборной на чемпионате мира. Кроме того, по моей информации, ряд хоккеистов не восстановился после травм, полученных в плей-офф КХЛ, и продолжает подготовку по индивидуальной программе. Уверен, что способен усилить национальную команду форвард казанцев Воронков», – сказал Плющев «Чемпионату».

Напомним, что в первом тренировочном сборе национальной команды России принимают участие 42 хоккеиста.

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