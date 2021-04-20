Плющев: разделение сборной на два состава на первом этапе позволит лучше подготовиться

Заслуженный тренер России Владимир Плющев считает абсолютно правильным ходом решение тренерского штаба сборной о делении игроков на две группы перед играми с командой Беларуси.

«Этот шаг позволит посмотреть большее количество кандидатов, хотя все прекрасно понимают, что изменений и дополнений в составе будет ещё немало. С белорусами мы увидим многих дебютантов, многие из них могут побороться за место в сборной на чемпионате мира. Кроме того, по моей информации, ряд хоккеистов не восстановился после травм, полученных в плей-офф КХЛ, и продолжает подготовку по индивидуальной программе. Уверен, что способен усилить национальную команду форвард казанцев Воронков», – сказал Плющев «Чемпионату».

Напомним, что в первом тренировочном сборе национальной команды России принимают участие 42 хоккеиста.