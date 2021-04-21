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Плющев – о поражении «Авангарда»: все удаления по делу. Не берусь оспаривать решения судей

Плющев – о поражении «Авангарда»: все удаления по делу. Не берусь оспаривать решения судей
Хоккей / КХЛ 0
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о втором финальном матче Кубка Гагарина, где ЦСКА обыграл «Авангард» со счётом 3:0.

«Сегодня у «Авангарда» абсолютно разладилась игра, они почти ничего не создали: соперник не будет забивать голы сам себе. Ковальчук и другие лидеры провели довольно слабую игру. Если команда проигрывает, всегда хочется, чтобы она выглядела убедительнее.

Чем обусловлены удаления омичей? Недисциплинированной игрой и нарушением правил. Все удаления были по делу. Не берусь оспаривать решения судей, они верно разобрались во всех эпизодах. Никакой предвзятости точно не было», – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, что во втором матче серии омичи заработали 24 минуты штрафа, армейцы – шесть.

ЦСКА — «Авангард»: омичи набрали 24 минуты штрафа, армейцы — шесть
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