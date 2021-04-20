«Поздравляем нашу легенду». «Каролина» поздравила Марло с историческим рекордом
«Каролина Харрикейнз» поздравила нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Патрика Марло с рекордом по количеству проведённых матчей в регулярном чемпионате Национальной Хоккейной лиги.
«Поздравляем нашу легенду», — написала пресс-служба «Каролины» в «твиттере».
Напомним, что в июне 2019-го Марло перешёл в «Каролину» в результате обмена с «Торонто Мэйпл Лифс», однако через шесть дней «Каролина Харрикейнз» выкупила контракт хоккеиста, потому что не сумела убедить игрока остаться. Тогда Марло дал клубу понять, что хотел бы оказаться поближе к своей семье, которая вернулась в Сан-Хосе.
20 апреля Патрик Марло побил рекорд Горди Хоу по количеству матчей в НХЛ. Встреча с «Вегас Голден Найтс» стала для канадца 1768-й в лиге.
Марло: в детстве я собирал карточки, следил за статистикой. Горди был первым в этом списке
Рекомендуем вам
- 20 апреля 2021
-
23:59
-
23:34
-
23:19
-
23:04
-
23:01
-
22:56
-
22:52
-
22:33
-
22:25
-
22:23
-
22:12
-
22:10
-
21:55
-
21:52
-
21:34
-
21:28
-
21:09
-
20:52
-
20:26
-
20:08
-
19:25
-
18:52
-
18:43
-
18:32
-
17:57
-
17:29
-
16:54
-
16:45
-
16:24
-
16:16
-
16:13
-
15:44
-
15:30
-
15:10
-
15:03
Партнерский контент
Рекомендуем вам