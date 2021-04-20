«Поздравляем нашу легенду». «Каролина» поздравила Марло с историческим рекордом

«Каролина Харрикейнз» поздравила нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Патрика Марло с рекордом по количеству проведённых матчей в регулярном чемпионате Национальной Хоккейной лиги.



«Поздравляем нашу легенду», — написала пресс-служба «Каролины» в «твиттере».



Напомним, что в июне 2019-го Марло перешёл в «Каролину» в результате обмена с «Торонто Мэйпл Лифс», однако через шесть дней «Каролина Харрикейнз» выкупила контракт хоккеиста, потому что не сумела убедить игрока остаться. Тогда Марло дал клубу понять, что хотел бы оказаться поближе к своей семье, которая вернулась в Сан-Хосе.



20 апреля Патрик Марло побил рекорд Горди Хоу по количеству матчей в НХЛ. Встреча с «Вегас Голден Найтс» стала для канадца 1768-й в лиге.

Марло: в детстве я собирал карточки, следил за статистикой. Горди был первым в этом списке