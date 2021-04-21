Никита Гусев набрал второе очко за «Флориду»

В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».
На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче — 2:1 в пользу «Флориды». В составе хозяев забивали Александр Барков и Сэм Беннетт. Российский нападающий Никита Гусев отметился результативной передачей. Таким образом, Гусев набрал второе очко в составе «Флориды», за которую провёл 4 матча. Ранее он также отметился результативной передачей в матче с «Тампой-Бэй Лайтнинг». Сезон россиянин начинал в «Нью-Джерси Дэвилз».
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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.
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