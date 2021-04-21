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Тренер «Питтсбурга» — о шести пропущенных шайбах: на это нелегко реагировать

Тренер «Питтсбурга» — о шести пропущенных шайбах: на это нелегко реагировать
Хоккей / НХЛ 0
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Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал матч с «Нью-Джерси», в котором, ведя 6:0 после двух периодов, его хоккеисты позволили гостям отыграться, но всё же сумели победить.

«Что ж, у меня никогда не было такого опыта. На это нелегко реагировать. Я не уверен, что у меня есть для вас верный ответ, и именно это я сказал игрокам. Нам нужно быть намного лучше во многих областях, чтобы отстаивать победный счёт», — приводит слова Салливана сайт НХЛ.

Также Салливан высказался о дебютном голе в составе «Питтсбурга» Джеффа Картера – форвард после обмена из «Лос-Анджелес Кингз» набрал в четырёх матчах два очка: «Для него очень многое значит забить первый гол в составе «пингвинов». Я уверен, что теперь он может просто расслабиться и поиграть».

«Питтсбург» стал первой командой в истории НХЛ, пропустившей шесть шайб в третьем периоде и всё равно одержавшей победу.

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