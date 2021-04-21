Туукка Раск сделал невероятный сейв, вытащив шайбу из пустых ворот

В матче Национальной хоккейной лиги между «Баффало Сэйбрз» и «Бостон Брюинз» (0:2) голкипер гостей Туукка Раск совершил потрясающий сейв.
На 14-й минуте первого периода при счёте 0:1 Раск спас команду в концовке большинства у хозяев. Сначала финский голкипер отразил дальний бросок и добивание с «пятачка», а затем и третий бросок форварда «Баффало» Дилана Козенса, который тот совершал в уже пустые ворота. Но Раск успел в падении дотянуться до шайбы ловушкой.
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Голы в составе гостей забили форвард Брэд Маршан и защитник Коннор Клифтон. «Бостон Брюинз» за счёт этой победы набрал 58 очков и занимает в Восточном дивизионе четвёртое место, опережая «Рейнджерс» на шесть очков и имея два матча в запасе.
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