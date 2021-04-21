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Вратарь «Нью-Джерси» Уэджвуд пропустил гол от «Питтсбурга» с центра площадки

Вратарь «Нью-Джерси» Уэджвуд пропустил гол от «Питтсбурга» с центра площадки
Хоккей / НХЛ 0
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В матче «Нью-Джерси Дэвилз» и «Питтсбург Пингвинз» голкипер «дьяволов» Скотт Уэджвуд допустил ужасную оплошность, пропустив гол с центра площадки.

В первом периоде при счёте 2:0 защитник «Питтсбурга» Брайан Дюмулен с красной линии вбросил шайбу в зону соперника. Она прилетела к Уэджвуду, но тот не смог поймать её в ловушку и запустил в сетку.

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После первого периода, закончившегося со счётом 4:0, Уэджвуда в воротах сменил Аарон Делл, пропустивший до конца встречи ещё три гола. Уэджвуд, помимо пропущенных голов, совершил девять сейвов.

28-летний Уэджвуд был выбран «Нью-Джерси Дэвилз» на драфте НХЛ 2010 года в третьем раунде. Он является бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира 2012 года в составе сборной Канады.

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