«Даллас» взял Сегина на выезд. Он пропустил весь сезон после операции на бедре
«Даллас Старз» включил нападающего Тайлера Сегина в состав команды на две выездные игры против «Детройта», которые пройдут 23 и 25 апреля.
Отмечается, что Сегин не выйдет на лёд в этих играх – его берут в поездку, чтобы он тренировался с командой. «Сегин поедет с нами, и будет кататься в четверг и пятницу столько, сколько сможет», — приводит сайт «Далласа» слова генерального менеджера Джима Нилла. Ранее главный тренер «звёзд» Рик Боунесс сказал, что Сегину ещё предстоит пройти контактные тренировки, прежде чем он будет готов к игре.
29-летний Тайлер Сегин перенес операцию на бедре в межсезонье и не выходил на лёд в матчах НХЛ нынешнего сезона. Ориентировочная дата полноценного возвращения в состав — 26 апреля.
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