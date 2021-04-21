Гендиректор «Ак Барса» высказался о ситуации с Да Костой, переходящем в «Автомобилист»

Генеральный директор «Ак Барса» Рафик Якубов ответил на вопрос о ситуации с нападающим Стефаном Да Костой, который должен продолжить карьеру в «Автомобилисте».
«Есть регламент соревнований. И то, что он вёл переговоры… Вы понимаете, идёт плей-офф, идёт борьба за Кубок Гагарина. Команда на ходу, парень играет в первом звене, провёл очень хороший регулярный чемпионат, был лидером команды. То, что он не подписал контракт, — это 100%, потому что не имеет права. А то, что вёл переговоры, может быть, это не он, а его агент. Есть и менеджмент других команд, который наверняка ведёт работу так же, как это делаем и мы. Видимо был звонок, после чего всё это и вышло. Это невозможно предвидеть.
Это предательство с его стороны? Если он вёл переговоры и дал согласие, то наверное. Но я не думаю, что так было. Идёт плей-офф, большие задачи, на горизонте кубок. Какой нормальный человек будет так себя вести? Может быть, устно и согласился, наверное, так и было. Но мало верится, что он подписал контракт», — передаёт слова Якубова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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