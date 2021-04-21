Генменеджер «Ак Барса»: Галиев наш игрок до 30 апреля, есть большое желание его сохранить

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов рассказал, останется ли в команде крайний нападающий Станислав Галиев.



«Наверное, неправильно говорить, что Галиев только сейчас раскрылся. Парень отыграл четыре сезона в команде, всегда был у нас в лидерах среди бомбардиров. Парень очень талантливый, хорошие руки, хороший бросок. Конечно, у нас есть большое желание сохранить его в команде. До 30 апреля он игрок «Ак Барса», — передаёт слова Якубова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



29-летний Галиев выступает за «Ак Барс» с 2017 года, после возвращения в Россию из Северной Америки. В первый же сезон завоевал с «Ак Барсом» Кубок Гагарина и стал при этом лучшим снайпером плей-офф, забив 10 голов.

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