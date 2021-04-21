Номер Файзутдинова будет выведен из обращения в петербургском «Динамо»
Руководство «Динамо Санкт-Петербург» приняло решение вывести из обращения в клубе игровой номер 77, под которым выступал ушедший из жизни защитник молодёжной команды Тимур Файзутдинов.
Кроме того, перед началом следующего сезона под своды домашней арены «Динамо Санкт-Петербург» будет торжественно поднят свитер с номером и фамилией Тимура.
Капитан клуба МХЛ «Динамо» СПб Тимур Файзутдинов скончался после попадания шайбы в голову во время матча с ярославским «Локо» (1:5) 12 марта. В тот момент защитник «Локо» вбрасывал шайбу в чужую зону, а Файзутдинов отвернулся и не ожидал попадания в него шайбы. 19-летнего хоккеиста отвезли в реанимацию, где за его жизнь боролись врачи, но спасти Тимура не удалось.
Шайба, забравшая жизнь. Трагическая гибель Тимура Файзутдинова
Парню было всего 19 лет. Врачи боролись за его жизнь четыре дня, но спасти не смогли.
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