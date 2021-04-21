Номер Файзутдинова будет выведен из обращения в петербургском «Динамо»

Руководство «Динамо Санкт-Петербург» приняло решение вывести из обращения в клубе игровой номер 77, под которым выступал ушедший из жизни защитник молодёжной команды Тимур Файзутдинов.



Кроме того, перед началом следующего сезона под своды домашней арены «Динамо Санкт-Петербург» будет торжественно поднят свитер с номером и фамилией Тимура.

Капитан клуба МХЛ «Динамо» СПб Тимур Файзутдинов скончался после попадания шайбы в голову во время матча с ярославским «Локо» (1:5) 12 марта. В тот момент защитник «Локо» вбрасывал шайбу в чужую зону, а Файзутдинов отвернулся и не ожидал попадания в него шайбы. 19-летнего хоккеиста отвезли в реанимацию, где за его жизнь боролись врачи, но спасти Тимура не удалось.