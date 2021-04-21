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Якубов: «Ак Барс» не интересуется Нестрашилом и Расмуссеном, их нет в нашем списке

Якубов: «Ак Барс» не интересуется Нестрашилом и Расмуссеном, их нет в нашем списке
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал информацию об интересе казанского клуба к игрокам «Металлурга» Андрею Нестрашилу и Деннису Расмуссену.

«Мы хотим сохранить костяк команды, оставить своих воспитанников — Яруллина, Петрова, Бурмистрова. У нас есть ОСА, тот же Хенкель, добротный защитник, хотим оставить. Идут переговоры. Не могу сказать — кто согласится, а кто нет. То же самое касается и иностранцев. Мы сейчас занимаемся аналитикой. Чтобы от кого-то отказаться, нужно кого-то найти. У нас есть наработки на перспективу по другим легионерам. Потерпите немного.

Есть ли интерес к Нестрашилу и Расмуссену? Нет-нет, этих игроков в нашем списке нет», — передаёт слова Якубова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Хольм, Нестрашил и Расмуссен покинут «Металлург»
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