Якубов — о Доусе и Да Косте: в чемпионате были лучшими, в плей-офф, к сожалению…

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов высказал своё мнение об игре Найджела Доуса и Стефана Да Косты в минувшем сезоне.
«Вы считаете, что «Авангард» переиграл нас в плане легионеров? Если они играют в финале, а мы — нет, значит так оно и есть. Каски, Покка, Буше — хорошие игроки, которые делают результат в «Авангарде». Плей-офф — это плей-офф, и последняя серия это показала.
Но чемпионат шёл шесть месяцев, весь сезон у нас были полные трибуны на «Татнефть-Арене», болельщики радовались красивым голам в исполнении наших ребят, которые набрали по 50 с лишним очков в регулярке. Да, в плей-офф они не сыграли. Но в середине сезона ни один человек не мог сказать, что так будет, и мы думали, что они сыграют в плей-офф. В чемпионате они были лучшими, в плей-офф, к сожалению…
В прошлом сезоне у нас не работало большинство, и мы брали Доуса и Да Косту с таким прицелом», — передаёт слова Якубова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 21 апреля 2021
-
13:48
-
13:22
-
13:18
-
13:14
-
13:09
-
13:06
-
13:00
-
12:57
-
12:52
-
12:45
-
12:41
-
12:36
-
12:32
-
12:29
-
12:23
-
12:16
-
12:10
-
12:05
-
11:49
-
11:33
-
11:18
-
10:59
-
10:41
-
10:25
-
10:25
-
10:12
-
10:00
-
09:55
-
09:46
-
09:30
-
09:30
-
09:16
-
08:29
-
07:39
-
07:18