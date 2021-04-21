Якубов — о Доусе и Да Косте: в чемпионате были лучшими, в плей-офф, к сожалению…

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов высказал своё мнение об игре Найджела Доуса и Стефана Да Косты в минувшем сезоне.



«Вы считаете, что «Авангард» переиграл нас в плане легионеров? Если они играют в финале, а мы — нет, значит так оно и есть. Каски, Покка, Буше — хорошие игроки, которые делают результат в «Авангарде». Плей-офф — это плей-офф, и последняя серия это показала.



Но чемпионат шёл шесть месяцев, весь сезон у нас были полные трибуны на «Татнефть-Арене», болельщики радовались красивым голам в исполнении наших ребят, которые набрали по 50 с лишним очков в регулярке. Да, в плей-офф они не сыграли. Но в середине сезона ни один человек не мог сказать, что так будет, и мы думали, что они сыграют в плей-офф. В чемпионате они были лучшими, в плей-офф, к сожалению…



В прошлом сезоне у нас не работало большинство, и мы брали Доуса и Да Косту с таким прицелом», — передаёт слова Якубова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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