Кровопусков: в системе «Динамо» нет фарм-клубов — есть юридически законная вертикаль

Гендиректор ХК «Динамо» (Москва) Евгений Кровопусков ответил на вопрос, является ли петербургское «Динамо», выступающее в Высшей хоккейной лиге, фактическим фарм-клубом москвичей. При этом в ВХЛ играет ещё и «Динамо» (Московская область).



«Нет, так говорить всё-таки нельзя. Мы выстраиваем целую систему, в контексте которой не говорим о фарм-клубах. «Динамо» (Московская область), которое выступает в Красногорске, тоже часто называют фармом, но это неправильно. Это всё команды одной структуры. Я понимаю, что если бы московское «Динамо» заключило соглашение с «Динамо» СПб или, например, с «Бураном» — тогда да, это фарм-клуб. У нас же — единая система, где все в одной вертикали, поэтому не могу сказать, что петербургское «Динамо» — это фарм-клуб. Это единая система, которая юридически выстроена.



Поэтому я убедительно прошу всех журналистов уйти от термина «фарм-клуб»: в системе «Динамо» их нет, есть юридически законная вертикаль», — передаёт слова Кровопускова корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.