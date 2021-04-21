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«Малкин сегодня летал». Российский форвард «Питтсбурга» поучаствовал в утренней тренировке

«Малкин сегодня летал». Российский форвард «Питтсбурга» поучаствовал в утренней тренировке
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин во вторник впервые после полученной травмы принял участие в утренней тренировке.

Вместе с ним занимался и Каспери Капанен. Оба игрока тренировались в свитерах, запрещающих контактную борьбу, сообщает сайт НХЛ. «Очень здорово, что они присоединились к команде во время тренировки. Это очень важная часть процесса возвращения в строй. Они должны пообщаться с партнерами и привыкнуть к этому окружению. Точной даты их возвращения в строй нет», — приводятся слова главного тренера «пингвинов» Майка Салливана.

Форвард команды Зак Астон-Риз добавил, что с нетерпением ждёт их скорейшего возвращения: «Малкин сегодня летал. Капанен тоже. Эти ребята очень помогут в атаке».

Малкин получил травму 17 марта в игре с «Бостон Брюинз». 34-летний российский нападающий «Питтсбурга» в начале игры получил повреждение после жёсткого силового приёма у борта со стороны американского защитника «Брюинз» Джарреда Тинорди. После «Питтсбург» поместил Малкина в долгосрочный список травмированных.

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