«Малкин сегодня летал». Российский форвард «Питтсбурга» поучаствовал в утренней тренировке

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин во вторник впервые после полученной травмы принял участие в утренней тренировке.



Вместе с ним занимался и Каспери Капанен. Оба игрока тренировались в свитерах, запрещающих контактную борьбу, сообщает сайт НХЛ. «Очень здорово, что они присоединились к команде во время тренировки. Это очень важная часть процесса возвращения в строй. Они должны пообщаться с партнерами и привыкнуть к этому окружению. Точной даты их возвращения в строй нет», — приводятся слова главного тренера «пингвинов» Майка Салливана.



Форвард команды Зак Астон-Риз добавил, что с нетерпением ждёт их скорейшего возвращения: «Малкин сегодня летал. Капанен тоже. Эти ребята очень помогут в атаке».



Малкин получил травму 17 марта в игре с «Бостон Брюинз». 34-летний российский нападающий «Питтсбурга» в начале игры получил повреждение после жёсткого силового приёма у борта со стороны американского защитника «Брюинз» Джарреда Тинорди. После «Питтсбург» поместил Малкина в долгосрочный список травмированных.