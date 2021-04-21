«Малкин сегодня летал». Российский форвард «Питтсбурга» поучаствовал в утренней тренировке

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин во вторник впервые после полученной травмы принял участие в утренней тренировке.
Вместе с ним занимался и Каспери Капанен. Оба игрока тренировались в свитерах, запрещающих контактную борьбу, сообщает сайт НХЛ. «Очень здорово, что они присоединились к команде во время тренировки. Это очень важная часть процесса возвращения в строй. Они должны пообщаться с партнерами и привыкнуть к этому окружению. Точной даты их возвращения в строй нет», — приводятся слова главного тренера «пингвинов» Майка Салливана.
Форвард команды Зак Астон-Риз добавил, что с нетерпением ждёт их скорейшего возвращения: «Малкин сегодня летал. Капанен тоже. Эти ребята очень помогут в атаке».
Малкин получил травму 17 марта в игре с «Бостон Брюинз». 34-летний российский нападающий «Питтсбурга» в начале игры получил повреждение после жёсткого силового приёма у борта со стороны американского защитника «Брюинз» Джарреда Тинорди. После «Питтсбург» поместил Малкина в долгосрочный список травмированных.
- 21 апреля 2021
-
15:21
-
15:09
-
14:53
-
14:44
-
14:36
-
14:27
-
14:01
-
13:55
-
13:48
-
13:22
-
13:18
-
13:14
-
13:09
-
13:06
-
13:00
-
12:57
-
12:52
-
12:45
-
12:41
-
12:36
-
12:32
-
12:29
-
12:23
-
12:16
-
12:10
-
12:05
-
11:49
-
11:33
-
11:18
-
10:59
-
10:41
-
10:25
-
10:25
-
10:12
-
10:00