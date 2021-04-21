Федосов: преступников нашли, часы пока нет
Бывший помощник Олега Знарка в нескольких хоккейных командах Владимир Федосов подтвердил информацию о своём ограблении.
«У меня просто сняли часы. Примерно за 800 тысяч рублей, да. Полиция разбирается, дело заведено. Преступников нашли, часы пока нет. Надеюсь, что и часы скоро найдут. Со всеми такое может случиться, прорвёмся», — рассказал Федосов «Спорт-Экспрессу».
Напомним, ранее стало известно, что Федосов был ограблен в Нижнем Новгороде в ночном клубе Z-TOP в ночь с 16 на 17 апреля. С его руки сняли часы Hublot. Ближе к утру мужчина общался с двумя молодыми людьми, которые, видимо, и ограбили 56-летнего тренера.
Федосов работал со Знарком в ХК МВД, «Динамо» (Москва), СКА и «Спартаке». Также был главным тренером ХК МВД-2.
Экс-помощника Знарка ограбили в ночном клубе
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