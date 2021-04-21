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Ковыршин: возможно, вернусь в КХЛ — я ещё не наигрался!

Ковыршин: возможно, вернусь в КХЛ — я ещё не наигрался!
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий клуба «Юность-Минск» Евгений Ковыршин после победы в чемпионате Беларуси признался, что хочет вернуться в КХЛ.

«Давно не играл в матчах, где борешься за кубки и медали. Когда переходил в «Юность-Минск», хотелось вернуть это приятное ощущение, кураж. Призы выигрывать приятно, я очень рад, что в этом сезоне всё сбылось. Не берусь загадывать, продолжу ли карьеру в «Юности». Возможно, появится вариант с клубом КХЛ. В любом случае я ещё не наигрался!», — приводит слова 35-летнего Ковыршина «Подмосковье сегодня».

Ковыршин играл в КХЛ с 2009 по 2020 год за «Северсталь» и минское «Динамо». Всего в лиге он провёл 435 матчей и набрал 116 (48+68) очков. В составе сборной Беларуси 11 раз играл на чемпионатах мира.

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