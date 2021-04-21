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Джек Хьюз — о матче с «Питтсбургом»: в НХЛ стыдно проигрывать 0:6

Джек Хьюз — о матче с «Питтсбургом»: в НХЛ стыдно проигрывать 0:6
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз прокомментировал выступление своей команды в матче с «Питтсбург Пингвинз» (6:7). «Дьяволы» забросили «пингвинам» шесть шайб в третьем периоде, проигрывая после двух игровых отрезков со счётом 0:6.

«В НХЛ стыдно проигрывать 0:6. Фактически невозможно выиграть, когда ты в сумме пропускаешь семь голов. Очевидно, что мы провели хороший третий период, но не имеем права пропускать семь шайб за встречу. Нельзя зарыться в такую яму и рассчитывать на победу», — приводит слова Хьюза официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:6.

«Питтсбург» в матче с 13 голами обыграл «Нью-Джерси»
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