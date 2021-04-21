Московское «Динамо» отпустило Яшкина в НХЛ, заключив с игроком джентльменское соглашение

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин может вернуться в НХЛ. Права на форварда принадлежат «Аризоне Койотс».
«Нападающий Дмитрий Яшкин действительно близок к возвращению в НХЛ. Речь идёт не только об «Аризоне», есть заинтересованность ещё со стороны двух клубов. Вероятность отъезда Дмитрия составляет 80%. В случае, если у Яшкина не получится за океаном, он вернётся обратно в «Динамо», — сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.
Контракт Яшкина с «Динамо» действует до 2022 года. Однако в соглашении есть пункт, согласно которому его отпустят в случае поступления предложений из НХЛ. Клуб отпускает его в НХЛ под обязательство о возвращении в случае неудачи.
В текущем сезоне Яшкин сыграл 59 матчей регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 60 (38+22) очков при показателе полезности «+25». В 10 встречах плей-офф чех забросил пять шайб и отдал три результативные передачи при коэффициенте полезности «+2».
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