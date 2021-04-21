Квартальнов: я вылетал во всех раундах плей-офф. Овечкин сколько шёл к Кубку Стэнли?
Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал тот факт, что он ещё ни разу не выигрывал Кубок Гагарина.
«Я вылетал во всех раундах плей-офф. Теперь у меня другого шанса нет: либо вообще не попадём в плей-офф, либо выиграем.
А сколько Саша Овечкин шёл к Кубку Стэнли? Надо продолжать верить и работать.
Очевидно, что сейчас не брошу всё. Как говорится, всё, что ни делается, делает нас сильнее. Я работаю на пределе, как могу. Думаю, всё будет хорошо», — сказал Квартальнов на итоговой пресс-конференции.
Напомним, в этом сезоне казанский клуб довёл до семи матчей серию финала Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги с омским «Авангардом» и потерпел поражение (3-4 в серии).
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Генеральный менеджер и главный тренер казанцев подвели итоги сезона, порой с трудом сдерживая эмоции.
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