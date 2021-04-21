Вайсфельд: может ли Квартальнов завоевать Кубок Гагарина? Видимо, в Казани считают, что да

Экс-генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд прокомментировал новость о том, что «Ак Барс» продлит контракт с тренером Дмитрием Квартальновым.



«Если перед «Ак Барсом» стоит задача выиграть Кубок Гагарина, то руководство должно для себя решить — может ли Дмитрий Квартальнов его в принципе завоевать? Видимо, в Казани считают, что может, раз предлагают ему новый договор.



Хотя у тренера было уже немало попыток выиграть Кубок и он имел все инструменты для этого, но не получилось.



При этом кое-какой положительный результат опять же есть: первое место на Востоке в регулярке, упорная борьба в финале конференции.



Мне, например, удивительно: как так вышло, что у Казани в серии с «Авангардом» выпали из состава самые сильные форварды — Найджел Доус и Стефан Да Коста?



И что случилось с Джастином Азеведо, который был бесспорным лидером «Ак Барса», но покинул команду в ходе сезона? Думаю, что определённая ответственность за это лежит и на тренерском штабе тоже», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».

«Вся желтизна про «Ак Барс». В команде не было подлецов!» Квартальнова едва не довели Генеральный менеджер и главный тренер казанцев подвели итоги сезона, порой с трудом сдерживая эмоции.