Женский чемпионат мира может пройти в августе

Канада предложила провести отменённый чемпионат мира по хоккею среди женщин в августе.
Напомним, об отмене чемпионата стало известно накануне. Чемпионат мира среди женщин должен был пройти в канадских Галифаксе и Труро. Решение принято властями канадской провинции Новая Шотландия из-за опасений по поводу рисков безопасности, связанных с COVID-19.
«Первое, что мы сделали после сообщения об отмене ЧМ, это остановили все трансферы, тем более что сборные Японии и России отправились туда. Канадцы готовы провести чемпионат мира в августе, и мы будем обсуждать этот вопрос. Перенести турнир сейчас довольно сложно. Наверняка Россия была бы готова его принять, но она находится под санкциями», — цитирует ТАСС президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля.
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