Фазель — об отмене женского ЧМ: ИИХФ обеспечила все необходимые меры. Мы разочарованы

Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал отмену женского чемпионата мира по хоккею.

«Мы очень разочарованы такими известиями, тем более за несколько недель до старта турнира. Мы полностью уверены, что обеспечили все необходимые меры, чтобы обезопасить команды, судей, организаторов турнира и всех жителей Галифакса и Труро, основываясь на опыте проведения молодёжного чемпионата мира в Эдмонтоне», – приводит слова Президента ИИХФ Рене Фазеля официальный сайт Международной федерации.

ИИХФ и федерация хоккея Канады заявили, что приложат все усилия для того, чтобы провести турнир в 2021 году.

Ранее Международная федерация хоккея сообщила об отмене женского чемпионата мира, который должен был пройти с 6 по 16 мая 2021 года в канадских городах Галифакс и Труро. Решение об отмене было принято правительством провинции Новая Шотландия из-за сложной эпидемиологической обстановки.